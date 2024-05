Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 85,15 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 85,15 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,15 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.805 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,33 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 14,74 Prozent wieder erreichen.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,38 EUR aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

