Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 91,00 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 91,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,00 EUR. Bisher wurden heute 8.753 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 36,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,43 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: UBS senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Berenberg senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht