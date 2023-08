Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 91,42 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 91,42 EUR. Bei 91,70 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.336 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

