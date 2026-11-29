Carlin Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Carlin Gold präsentierte am 27.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlin Gold ein EPS von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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