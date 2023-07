Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Anleger schicken Carnival am Montagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 13,21 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 13,21 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 13,46 GBP. Bei 13,14 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 259.698 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,46 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (4,83 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,41 Prozent.

Carnival veröffentlichte am 26.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,33 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.863,89 GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 97,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.953,62 GBP in den Büchern standen.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,123 GBP je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

