Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Anleger schicken Carnival am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 13,38 GBP.

Die Carnival-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 13,38 GBP. Die Carnival-Aktie sank bis auf 13,31 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,47 GBP. Zuletzt wechselten via London 37.034 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,50 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 4,83 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 63,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.06.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 GBP gegenüber -1,33 GBP im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.863,89 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1.953,62 GBP in den Büchern gestanden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,123 GBP je Carnival-Aktie belaufen.

