Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Carnival tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 13,42 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,42 GBP ab. Die Carnival-Aktie sank bis auf 13,13 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,35 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 484.966 Carnival-Aktien.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,59 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,83 GBP. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 63,98 Prozent wieder erreichen.

Am 26.06.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 GBP. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.863,89 GBP gegenüber 1.953,62 GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,115 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Carnival-Aktie fester: Vorstandsvorsitzender Thamm verlässt überraschend Carnival-Tochter Costa

Hot Stocks heute: Mensch und Maschine Software, Amadeus FiRe und Carnival

Carnival mit Megaverlust - Kreuzfahrtnachfrage brummt aber wieder