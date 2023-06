Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Carnival zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Carnival 12,27 EUR

0,62% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,34 GBP zu. Bei 10,69 GBP markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,30 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 762.388 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,69 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 3,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,83 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 53,27 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.03.2023 hat Carnival die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,25 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.611,18 GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.224,03 GBP umgesetzt.

Am 26.06.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.06.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,237 GBP je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Carnival-Aktie fester: Vorstandsvorsitzender Thamm verlässt überraschend Carnival-Tochter Costa

Hot Stocks heute: Mensch und Maschine Software, Amadeus FiRe und Carnival

Carnival mit Megaverlust - Kreuzfahrtnachfrage brummt aber wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival plc

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com