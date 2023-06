Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Carnival am Dienstagmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 10,24 GBP nach oben.

Die Carnival-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 10,24 GBP. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,46 GBP an. Bei 10,12 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 216.454 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,54 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,83 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 52,79 Prozent Luft nach unten.

Am 26.06.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,33 GBP je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 3.863,89 GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.953,62 GBP erwirtschaftet worden waren, um 97,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,191 GBP je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

