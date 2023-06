Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Carnival springt am Nachmittag hoch

Carnival im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 13,13 GBP.

Die Carnival-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 6,9 Prozent im Plus bei 13,13 GBP. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,15 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,38 GBP. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 383.098 Aktien.

Bei 13,15 GBP markierte der Titel am 30.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 4,83 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,18 Prozent.

Am 26.06.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,33 GBP je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 3.863,89 GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.953,62 GBP erwirtschaftet worden waren, um 97,78 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,132 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

