Carnival meldet Zwischenstand zum Aktienrückkauf

Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corporation & plc (ISIN: GB0031215220) hat im Rahmen seines derzeit laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere eigene Aktien (Carnival PLC) im Volumen von 50.000 Stück erworben, wie die Firma am Freitag berichtet. Der Rückkauf fand am 20. September 2018 zu einem Durchschnittspreis von 4882,3568 Pence (ca. 55,01 Euro) statt. Die Aktien sollen im Eigenbestand verwahrt werden. Aktuell hält der Konzern 18.917.652 eigene Aktien im Bestand.

Carnival ist rechtlich in Panama angesiedelt. Die Hauptverwaltung befindet sich in Miami, im US-Bundesstaat Florida und in London. Zu den Marken der größten Kreuzfahrtlinie weltweit zählen zum Beispiel Carnival Cruise Lines, Cunard Line, P&O Cruises und AIDA Cruises.

Insgesamt besteht die Flotte derzeit aus 102 Kreuzfahrtschiffen. Es werden über 120.000 Mitarbeiter beschäftigt und nach Firmenangaben jährlich fast 11,5 Mio. Gäste betreut. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2018 mit 1,30 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47,20 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. September 2018) auf.

Redaktion MyDividends.de