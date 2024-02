Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Vormittag fester

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,58 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 16,58 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 17,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,39 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 47.615 Carnival-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,85 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,38 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.839,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,986 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

