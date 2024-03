Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 15,77 USD.

Das Papier von Carnival befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 15,77 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 15,66 USD. Mit einem Wert von 15,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 642.286 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 25,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 8,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,85 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 5.397,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 40,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

