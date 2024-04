Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag gefragt

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 16,56 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,56 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,67 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,48 USD. Bisher wurden via New York 932.519 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,24 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 47,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 27.03.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.406,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 4.432,00 USD umgesetzt.

Am 20.06.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,00 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

