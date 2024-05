Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 14,48 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 14,48 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,46 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 557.040 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 26,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (9,18 USD). Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 36,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival ließ sich am 27.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 20.06.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

