Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 14,62 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Carnival-Papiere um 11:33 Uhr 0,2 Prozent. Die Carnival-Aktie legte bis auf 14,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.832 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 18,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,31 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Am 26.06.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.911,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 2.401,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 0,958 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen