Aktie im Fokus

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Freitagnachmittag

01.09.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 15,85 USD.

Werbung

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,85 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 16,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,88 USD. Zuletzt wechselten via New York 430.043 Carnival-Aktien den Besitzer. Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,12 USD). Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 158,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 26.06.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 4.911,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 2.401,00 USD umgesetzt. Die Carnival-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,958 USD je Aktie in den Carnival-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival Corp & plc paired Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival Corp & plc paired Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com