Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:55 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 10,90 EUR. Bei 10,81 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 5.992 Stück.

Am 05.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 7,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von -0,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 6.854,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.305,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,091 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

