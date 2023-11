Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 11,34 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 11,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 11,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,45 USD. Zuletzt wurden via New York 890.850 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2022 auf bis zu 7,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 50,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.305,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen.

Am 20.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,091 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels schwächer

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen