Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag freundlich

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 15,53 EUR zu.

Um 11:22 Uhr sprang die Carnival-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 15,53 EUR zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,57 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 15,44 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.992 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,58 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 7,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carnival gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.839,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 vorlegen.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,986 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

