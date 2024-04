Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Carnival im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 15,52 USD ab.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,6 Prozent auf 15,52 USD ab. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 15,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,84 USD. Zuletzt wurden via New York 1.107.446 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 8,70 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 43,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.03.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.406,00 USD – ein Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.432,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.06.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Donnerstagmittag im Plus