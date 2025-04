Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 19,58 USD zu.

Das Papier von Carnival legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 19,58 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 19,65 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 19,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.110 Carnival-Aktien.

Bei einem Wert von 28,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 31,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,78 USD am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.03.2025. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,17 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,81 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.06.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2025 aus.

