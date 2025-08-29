DAX23.516 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.067 -1,1%Nas21.111 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Kursentwicklung

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag leichter

02.09.25 16:09 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 31,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
26,29 EUR -0,70 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 31,05 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 30,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 641.381 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 32,77 USD. Gewinne von 5,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Abschläge von 51,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.06.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. USD – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

mehr Analysen