Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 13,71 USD.

Das Papier von Carnival befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 4,8 Prozent auf 13,71 USD ab. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,25 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 15,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.133 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,53 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 55,36 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 29.09.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.854,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.305,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.12.2023 erfolgen.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,142 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

