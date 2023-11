Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Donnerstagmittag positiv

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 10,93 EUR zu.

Um 11:55 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 10,93 EUR. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 11,03 EUR. Bei 10,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 15.942 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 17,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 39,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,04 Prozent.

Am 29.09.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 59,21 Prozent gesteigert.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.12.2023 vorlegen.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,091 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

