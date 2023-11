Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 10,76 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,76 EUR. Bei 10,81 EUR erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.762 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2023). Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 40,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 7,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 59,21 Prozent gesteigert.

Die Carnival-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.12.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD ausweisen wird.

