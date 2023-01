Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Einbußen

Die Carnival-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 7,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 7,70 EUR. Bei 7,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 16.487 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,38 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 20,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.12.2022 hat Carnival die Kennzahlen zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,72 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.839,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.287,00 USD umgesetzt.

Am 23.03.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,126 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Reisebranche: Appetit auf Luxus und Meer

United Airlines, American Airlines, Booking & Co.: Virusvariante erschüttert US-Reisewerte - Impfstoffwerte beflügelt

Carnival mit Megaverlust - Kreuzfahrtnachfrage brummt aber wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival Corp & plc paired Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival Corp & plc paired Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival Corp & plc paired

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com