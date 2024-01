Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 16,83 USD.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 16,83 USD nach. Bei 16,64 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.126.609 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 14,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 7,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Schwache Performance in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag

Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter