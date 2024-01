Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Carnival

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 6,7 Prozent auf 17,31 USD ab.

Die Carnival-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 17,31 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 17,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.355 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,70 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,93 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,19 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 0,975 USD im Jahr 2024 aus.

