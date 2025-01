Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 23,98 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 23,98 USD ab. Bei 23,95 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 625.256 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 27,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,54 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 20.12.2024. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,76 USD im Jahr 2025 aus.

