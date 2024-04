Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 15,41 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,41 USD ab. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 15,29 USD. Mit einem Wert von 15,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 669.699 Carnival-Aktien.

Bei 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,70 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 43,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Carnival gewährte am 27.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.406,00 USD gegenüber 4.432,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Donnerstagmittag im Plus