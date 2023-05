Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Carnival 8,59 EUR

Die Carnival-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:34 Uhr bei 8,59 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,61 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 8,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,54 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.758 Carnival-Aktien.

Am 04.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 16,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,31 EUR). Mit Abgaben von 36,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.03.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 4.432,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 173,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.623,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.06.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,285 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

