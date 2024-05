Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Carnival

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 14,79 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 14,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 610.991 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 25,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,22 USD ab. Abschläge von 37,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Carnival gewährte am 27.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 20.06.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester