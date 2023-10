Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

So entwickelt sich Carnival

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Carnival. Bei der Carnival-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 12,97 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Carnival-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 12,97 EUR. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 13,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Carnival-Aktie sank bis auf 12,95 EUR. Bei 12,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.114 Carnival-Aktien.

Am 05.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,95 EUR. 38,40 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,58 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,110 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

