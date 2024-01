Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 16,52 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,52 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 16,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,35 USD. Zuletzt wurden via New York 597.723 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. 19,49 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,98 USD ab. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 51,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,85 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent auf 5.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

