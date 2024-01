Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival mit herben Abschlägen am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,5 Prozent auf 16,35 USD.

Die Carnival-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 5,5 Prozent auf 16,35 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 16,27 USD. Bei 16,68 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 55.715 Carnival-Aktien.

Bei 19,70 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,93 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 51,50 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 21.12.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.839,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2026 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

