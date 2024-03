Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,01 USD.

Das Papier von Carnival legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 16,01 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,10 USD zu. Mit einem Wert von 16,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 60.746 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,70 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 23,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (8,38 USD). Abschläge von 47,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 21.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2024 0,998 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

