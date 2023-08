Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 16,19 EUR.

Die Aktie notierte um 11:54 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 16,19 EUR zu. Bei 16,25 EUR erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,01 EUR. Bisher wurden heute 7.256 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,87 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 26.06.2023. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,64 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4.911,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.401,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 28.09.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,141 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

