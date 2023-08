Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,0 Prozent auf 17,57 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,57 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,42 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,48 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.224 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,53 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,12 USD). Mit einem Kursverlust von 65,17 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 26.06.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 104,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.911,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.401,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,141 USD je Carnival-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen