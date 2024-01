Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 17,23 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 17,23 USD zu. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 17,23 USD zu. Bei 16,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 863.490 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,60 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,38 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,35 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.12.2023 hat Carnival die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,85 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 vorlegen.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

