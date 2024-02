Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 15,13 EUR.

Das Papier von Carnival befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 15,13 EUR ab. Bei 15,12 EUR markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 15,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 17.250 Carnival-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,95 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,64 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 92,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 21.12.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,986 USD je Aktie.

