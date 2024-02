Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,6 Prozent auf 16,01 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 16,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 15,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 532.787 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,38 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,64 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,986 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

