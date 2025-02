Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival legt am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 27,13 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,13 USD zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 27,57 USD. Bei 27,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 297.035 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 96,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach -0,04 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,94 Mrd. USD – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



