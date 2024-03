Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,06 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,06 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,40 USD an. Bei 16,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 35.025 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,70 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 22,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 47,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 21.12.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.839,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,998 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 nachmittags

Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus