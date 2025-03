Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Carnival

05.03.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 22,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 22,05 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 22,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,05 USD. Bisher wurden via New York 607.244 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft. Am 01.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 37,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Am 01.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Schwacher Handel: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt mittags im Minus

