Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 23,98 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 23,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 24,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,77 USD. Zuletzt wurden via New York 248.836 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 13,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 73,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.03.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5,81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,41 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,88 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus