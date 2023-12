Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 16,36 USD zu.

Die Carnival-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 16,36 USD. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.567 Carnival-Aktien.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,53 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,38 Prozent. Am 24.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,54 USD ab. Abschläge von 53,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 29.09.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.305,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.12.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,073 USD je Carnival-Aktie.

