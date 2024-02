Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Mittag nach

Carnival im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,61 EUR.

Die Carnival-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 14,61 EUR nach. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 14,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,72 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.906 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2023 markierte das Papier bei 17,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 22,86 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 7,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.12.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5.397,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 3.839,00 USD umsetzen können.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,986 USD je Carnival-Aktie belaufen.

