Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 15,89 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,89 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 15,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,77 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 578.618 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 8,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 21.12.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,986 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter

Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Kursplus