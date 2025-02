Kurs der Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival macht am Nachmittag Boden gut

06.02.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,23 USD.

Das Papier von Carnival legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 27,23 USD. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 27,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 257.759 Carnival-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Abschläge von 49,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 20.12.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.04.2025 erfolgen. Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 1,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester Gewinne in New York: So performt der S&P 500 am Dienstagnachmittag Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus

